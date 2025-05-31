Sakarya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 10 bin kapasiteli bir tavuk çiftliğinin içinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 10 bin adet kapasiteli tavuk çiftliği içerisinde bulunan evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, çiftliğe sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Taraklı ilçesi Dışdedeler Mahallesi üzerinde bulunan Erol İ.'e ait yaklaşık 10 bin hayvan kapasiteli çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlik içerisinde bulunan evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çiftlik alanına sıçramasını engelledi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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