Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı, bir firari şüphelinin ise gaspla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde olay günü silah taşıyan iki şüpheli ile bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. Olaya karışan ve firari olarak aranan bir şüphelinin ise bölgede bir aracı silahla gasp ederek kaçtığı tespit edildi.

Olay, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, E.K.'nin kız yeğenine laf atıldığı, bu sebeple Y.K. ile E.K. arasında olaydan iki gün önce tartışma yaşandığı öne sürüldü. Tarafların ailelerinin devreye girmesiyle konu büyüdü. Y.K.'nin babası Mustafa Keskin'in, E.K. ile konuşmak için gittiği buluşmada, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, M.K. ve Y. Keskin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgeyi ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Kanlı gecede yeni detaylar ortaya çıktı

Hususa ilişkin olarak bölgede geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, her detayı ilmek ilmek dokuyarak yeni detayları ortaya çıkardı. Ekipler, şüphelilerden İ.H. Keskin'in kendi aracıyla E.K.'nin ise bir aracı silahla gasp ederek olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmalar neticesinde olay günü olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen Ö. Keskin ve H. Keskin gözaltına alındı, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Numan Kotan'ı öldüren ve M.K.'yi ağır yaralayan şüpheli İ.H. Keskin ise kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, bölgede bir aracı gasp ederek olay yerinden kaçan firari E.K. ise her yerde aranıyor. - SAKARYA

