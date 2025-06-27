Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı
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Sakarya'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekleri ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların Akyazı ve Arifiye ilçelerinde bulunan ikametleri ile 1 araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 142 adet tabanca fişeği ile 20 adette tabanca tamiri yapımında kullanılan araç-gereç ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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