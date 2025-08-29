Sakarya'da Samanlıkta Yangın Çıktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çukurköy Mahallesi'nde A.Y.'e ait bir samanlıkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede samanlık ve çevresini sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA