Sakarya'da Samanlıkta Yangın Çıktı
Yangın, Çukurköy Mahallesi'nde A.Y.'e ait bir samanlıkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede samanlık ve çevresini sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
