Sakarya'da Samanlıkta Çıkan Yangın Ahşap Eve Sıçradı

Sakarya'da Samanlıkta Çıkan Yangın Ahşap Eve Sıçradı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir samanlıkta başlayan yangın, bitişiğindeki ahşap eve sıçradı. Yangın itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Samanlıkta başlayan yangın ahşap eve sıçradı

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alballar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı samanlıkta başlayan yangın, bitişikte bulunan boş ahşap eve sıçradı. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TABAK - 3.Sayfa
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