İkametlerini sahte plaka atölyesine çeviren 3 şahıs gözaltına alındı

Sakarya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte plaka basımı yaparak para karşılığı piyasaya sürdüğü tespit edilen 3 farklı adrese yapılan baskınlarda çok sayıda sahte plaka ve plaka basımında kullanılan sanayi tipi makineler ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bazı şahısların yasa dışı yollarla sahte plaka üreterek satışını yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, sahte plaka basımı yapan ana şüpheli ile ona iştirak ettiği değerlendirilen 2 şahsı takibe aldı. Belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramalarda adeta bir plaka imalathanesiyle karşılaştı. Operasyon kapsamında; 1 adet sahte plaka basımında kullanılan baskı makinesi, 98 adet basılmış sahte plaka, 5 adet numaratör, 6 adet plakalık ve seri üretimde kullanılan çok miktarda sarf malzemesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca plaka yapımında kullanılan 30 kilogram paketleme poşeti, 15 kilogram hidrolik yağı, 6 litre tiner, 7,5 litre akrilik siyah boya, 28 adet temizleme süngeri ve 5 adet muhtelif kimyasal sıvıya el konuldu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı