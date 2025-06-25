Sakarya'da Polisle Çatışan Şüpheli, İntihar Girişiminde Bulundu

Sakarya'da Polisle Çatışan Şüpheli, İntihar Girişiminde Bulundu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polis ekiplerinin takibindeki Engin Ö. (53), bacağından vurulmasının ardından bir motosiklet dükkanında intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çabaları sürerken, şüphelinin aile üyeleri olay yerine getirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kendisini polis ekiplerinin takip ettiğini fark eden, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan bir şüpheli, polisle girdiği çatışmada bacağından vuruldu. Kaçtığı motosiklet dükkanında silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunan ve saatlerdir teslim olmayan şahsı ikna etmek için ailesi bölgeye getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Engin Ö. (53), Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Polise ateş açtı, bacağından vuruldu

Takibi fark eden Engin Ö., ekiplerden kaçmaya çalışırken yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle kısa süreli çıkan çatışmada Engin Ö. bacağından vuruldu. Buna rağmen kaçarak ateş etmeyi sürdüren şahıs, bölgede bir motosiklet dükkanına girdi. Dükkana giren şüpheli, bu kez elindeki tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Bölgeye kısa sürede özel harekat polisleri dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulurken, Harmanlık Sokak'ın çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çocukları ikna için getirildi

Polis, şahsı ikna etmek için yakınlarına ulaştı. Kısa süre içinde Engin Ö.'nün çocukları, eşi ve ağabeyi olay yerine getirildi. Ailesi, şahsı ikna etmeye çalıştı. Aile üyeleri çelik yelek giydirilip, polis gözetiminde Engin Ö.'ye seslenerek teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri saatlerdir teslim olmayan şüphelinin teslim olması için çabalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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