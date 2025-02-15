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Sakarya'da Polis Memurunun Eski Kayınpederini Vurması Panik Yarattı

Sakarya'da Polis Memurunun Eski Kayınpederini Vurması Panik Yarattı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polis memuru, eski kayınpederi ile bacanağını silahla vurdu. Olaydan sonra yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir polis memurunun eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaraladığı olayın ardından bölgede yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, yaklaşık 5 yıl önce boşandı. Çocuklarını görmek için Adapazarı'na gelen H.D., eski kayınpederi Yaşar Türkel (60) ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. H.D., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile sokak ortasında Yaşar Türkel ve İ.A.'yı vurdu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkel, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan H.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İ.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından panik anları kamerada

Öte yandan, polis memurunun sokak ortasında tartıştıktan sonra eski kayınpederi ile bacanağına kurşun yağdırdığı olayın ardından bölgede yaşanan panik ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Videoyu çeken kişi o anları, "Gözümüzün önünde adamı vurdular, yığıldı. 6-7 ateş etti, öldü adam" ifadeleri ile kaydetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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