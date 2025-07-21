Sakarya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Sakarya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını geniş alana yayıldı. 12 helikopter ve 6 uçakla havadan destek sağlanırken, karadan da ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve geniş alana yayılan orman yangını, zaman zaman yeniden alevleniyor. Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale sürüyor.

20 Temmuz günü akşam saatlerinde çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelin büyük bir özveriyle görev icra ediyor.

Dün 17.15 sıralarında başlayıp geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar omuz omuza vererek çalışma gerçekleştiriyor. Aradan geçen yaklaşık 24 saatin sonunda gökyüzünün beyaz dumanla kaplandığı ormanlık alanın bazı bölgelerinde ise yeniden alevlenme görünüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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