Sakarya'da Orman Yangınına Doğaya Duyarlı Müdahale

Sakarya'da Orman Yangınına Doğaya Duyarlı Müdahale
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Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında, ekipler yalnızca alevlerle değil, doğanın canlılarıyla da ilgilendi. Yangın sırasında bir kuş yuvasını zarar görmeden tahliye eden ekipler, doğaya olan duyarlılıklarıyla takdir topladı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yalnızca alevlere karşı değil, doğanın tüm canlılarına yönelik örnek bir mücadele sergiliyor. Yangın sırasında fark ettikleri bir kuş yuvasını zarar görmeden tahliye eden ekipler, doğa sevgisiyle takdir topladı.

Taraklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin ortasında bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıdı. Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yaşamı koruma gayretini de elden bırakmayan ekipler, doğaya karşı sorumluluğun yalnızca ağaçları değil, içindeki tüm canlıları barındırdığını gösterdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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