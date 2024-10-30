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Sakarya'da Ölüme Neden Olan Çelme Olayında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürülen ve üstünden otomobil geçen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'in ölümüne sebep olan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öldüren çelme olayında 3 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürülen ve üzerinden otomobil geçmesi neticesinde hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir alkollü eğlence mekanı önünde 24 Ekim'de meydana gelen olayda, Y.F. idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak yere düşürülen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'in üstünden geçerken yola inen yabancı uyruklu A.R.'yi de metrelerce savurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Çiçek, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Çiçek, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Çiçek'in cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Serdivan ilçesi Yazlık Karaboğaz Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Bir gencin ölümüne sebep olan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerine koşan kalabalık gruptan kaçması, gruptan birinin Çiçek'e çelme takarak yola düşürmesi, refüjde bekleyen A.R.'nin yardım için geldiği esnada Y.F. kontrolündeki otomobilin çarpması yer alıyor. Hususa ilişkin başlatılan çalışmada şüpheli T.K., R.K. ve A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Sakarya'da Ölüme Neden Olan Çelme Olayında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa

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