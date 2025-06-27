Sakarya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Havaya Fırladı

Sakarya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Havaya Fırladı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 ABR 533 plakalı Ö.F.B. idaresindeki otomobil ile 54 ALF 674 plakalı Ö.Y.F. yönetimindeki motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralı sürücüye yardım etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yere düştüğü görüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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