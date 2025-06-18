Sakarya'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde motosikletlilerin yarış yaptığı iddiasıyla meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yarış yaptıkları iddia edilen motosikletliler ile farları yanmadığı öne sürülen otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.Küçükkarasu mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sıtkı Genç idaresindeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve B.G. hakimiyetindeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet, yarış yaptıkları esnada aynı yönde seyreden ve farları yanmadığı öne sürülen yabancı uyruklu şahısların idaresindeki 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazada motosikletler ağır hasar alırken otomobil ise şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde hayatını kaybetti, diğer motosikletli B.G. ile otomobildeki Ahmed Al Salih (38) ve M.A.S. (14) yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden Genç'in cenazesi ise hastane morguna sevk edildi. Feci kazada otomobilde bulunan 38 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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