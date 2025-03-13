İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Sakarya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Sakarya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir motosikletin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kontrolündeki 54 AKH 176 plakalı motosiklet, 148. Sokak üzerinden caddeye çıkan S.Ç. kontrolündeki 55 AHU 486 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.E. ile arkasında bulunan M.A. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklettekilerin savrulması ve üzerinde koruyucu kıyafet ile kask bulunmadığı görülen iki gence ise çevredekilerin koşarak yardım ettiği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
img

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
img

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.