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Sakarya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Hale Rüzgar Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 20 yaşındaki Hale Rüzgar, kamyonete çarptıktan sonra karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonete arkadan çarparak yola savrulan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a karşı yönden gelen otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Çaybaşıyeniköy-Kayalar Reşitbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek istikametinde seyir halinde olan Hale Rüzgar (20) idaresindeki 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan Halil İbrahim B. (36) kontrolündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a, karşı yönden gelen M.A.B. (35) idaresindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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