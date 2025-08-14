Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, Uyuşturucu Ele Geçirildi
Adapazarı'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından mahalle sakinleri aracın camlarını kırdı. Uyuşturucu madde ve aparat bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından mahalle sakinleri, hafif ticari aracı taş yağmuruna tuttu. Araçtan bonzai, motosikletten ise uyuşturucu aparatı çıktı. İki sürücünün de suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaza, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. M.Ç. (22) kontrolündeki 16 AKA 514 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, Kadir Pınarbaşı (30) idaresindeki 54 AIL 940 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından araç sürücüsünün kaçmaya çalıştığı öne sürülürken, mahalle sakinleri hafif ticari aracı taşladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı'nın olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Araç sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu madde, motosiklette ise aparat ele geçirildi

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı aramalarda hafif ticari aracın içerisinde 2 gram bonzai maddesi, motosiklette ise uyuşturucu kullanıma aparatı bulundu. Her iki sürücünün de daha önce farklı suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi. - SAKARYA

