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Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 30 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Oba Makarna fabrikasında patlama sonrasında çıkan yangının soğutma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Devam eden çalışmalar dron ile de görüntülendi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında dün, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Olayın yaşandığı andan itibaren müdahaleye devam eden ekipler, patlamanın ikinci gününde de soğutma çalışmalarına devam ediyor. 30 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından çalışmalar devam ederken muhtemel bir patlamaya karşı güvenlik güçleri bölgede hazır bir şekilde bekliyor. Ekipler soğutma çalışmaları için seferber olurken çalışmalar ve fabrika alanı havadan görüntülendi.

Öte yandan, patlamada yaralanarak Akyazı, Hendek ve Düzce'ye sevk edilen yaralılardan 16'sının taburcu edildiği öğrenildi. Ayrıca, patlama neticesinde çıkan yangında vefat eden 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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