Sakarya'da kuvvetli yağış taşkına yol açtı, evlerin zemin katları sular altında kaldı

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Bazı yollar ulaşıma kapanırken evlerin zemin katları sular altında kaldı.

Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağışların ardından vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yer yer ulaşımın zorlaşırken ya da yolların geçici olarak kapatılırken, bazı ilçelerde evlerin zemin katları sular altında kaldı. Yine farklı ilçeler ve mahallelerde dereler taştı. Geyve ilçesi Doğançay bölgesinde ufak çaplı toprak kayması meydana geldiği ve ek olarak sel etkisinde kalan bölgelerde ise toprak ve odun parçalarının bazı yolları kapattığı öğrenildi.

Öte yandan sular altında kalan mahallelerde ekipler zor durumda kalan vatandaşlara yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı