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Sakarya'da Kumar Operasyonu: 11 Kişiye İşlem Yapıldı

Sakarya'da Kumar Operasyonu: 11 Kişiye İşlem Yapıldı
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Karasu ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 11 şahsa adli ve idari işlem uygulanırken, kumar oynanan işyeri faaliyetten men edildi. Operasyonda 400 TL paraya da el konuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar operasyonunda 11 şahsa adli ve idari işlem uygulandı, kumar oynanan işyeri faaliyetten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince kumar oynayan, oynatan şahıs ve işyerlerine yönelik yapılan çalışmada; Karasu ilçesinde 'tombala' tabir edilen kumar oyunu oynandığı tespit edildi. 11 şahsa adli ve idari işlem uygulanırken, kumar oynanan işyeri faaliyetten men edildi. Ayrıca kumarda ele geçirilen 400 TL paraya el konuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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