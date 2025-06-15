Sakarya'da Kontrolden Çıkan Pat Pat Dereye Devrildi: 2 Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilen pat patta 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan pat pat, dereye devrildi: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan pat pat, dereye devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne dönen F.Ç. ve A.K.'nın bulunduğu pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi. Meydana gelen kazada pat patta bulunan iki kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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