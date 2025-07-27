Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin sürücü bölümünde bulunan alkol şişesi ise dikkatlerden kaçmadı.

D-100 kara yolu Düzce istikameti Büyükdere Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Enis Erdoğan (23) idaresindeki 54 AHL 253 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken olay yeri ekipleri de otomobilde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemede otomobilin sürücü bölümünde bulunan alkol şişesi dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrasında otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken husus ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA