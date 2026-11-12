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Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı, cezaevine teslim edildi

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Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı, cezaevine teslim edildi Haber Videosunu İzle
Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı, cezaevine teslim edildi
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Sokaklar Güvende operasyonları kapsamında Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde çalışma yapıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adapazarı ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde yapılan çalışmalarda S.A. (69), N.Z. (22) ve S.D. (28) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan GBT sorgularında S.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 8 yıl 9 ay, N.Z.'nin aynı suçtan 6 yıl 6 ay 22 gün, S.D.'nin ise 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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