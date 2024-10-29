Sakarya'da Kavga Kaçışında Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürülen gencin üzerinden otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan genç, 4 günlük yaşam savaşını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir alkollü eğlence mekanı önünde 24 Ekim'de meydana gelen olayda, Y.F. idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, kavgadan kaçmak isterken çelme takılarak yere düşürülen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'in üstünden geçerken yola inen yabancı uyruklu A.R.'yi de metrelerce savurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Çiçek, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Çiçek, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Çiçek'in cenazesi, ikindi ezanı sonrasında Serdivan ilçesi Yazlık Karaboğaz Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Bir gencin ölümüne sebep olan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerine koşan kalabalık gruptan kaçması, gruptan birinin Çiçek'e çelme takarak yola düşürmesi, refüjde bekleyen A.R.'nin yardım için geldiği esnada Y.F. kontrolünden otomobilin çarpması yer alıyor. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA