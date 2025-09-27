Haberler

Sakarya'da Kamyonet Bariyerlere Çarptı: İki Yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç içerisinde iki kişi sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
