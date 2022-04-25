Kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi - Haberler

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Kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'nın bir şehir içi yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde bir kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

Kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

Kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

Kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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