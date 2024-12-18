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Sakarya'da Kağıt Havlu Yüklü Tırın Dorsesi Alev Aldı

Sakarya'da Kağıt Havlu Yüklü Tırın Dorsesi Alev Aldı
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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen yangında kağıt havlu yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ancak malzemelerin çoğu kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kağıt havlu yüklü tırın dorsesi alev aldı. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi Kalayık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı kağıt havlu yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarması üzerine tır sürücüsü, dorseyi kupadan ayırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri gönderildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında dorsede bulunan malzemelerin birçoğu kullanılamaz hale geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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