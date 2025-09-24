Sakarya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: 3 Bin 804 Şahıs Yakalandı

Sakarya'da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 3 bin 804 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde, kaçak akaryakıt, sahte ürünler, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçların da aralarında bulunduğu çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 217 bin aracın kontrol edildiği uygulamalarda 111 milyon lirayı aşkın cezai işlem uygulandı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısında, son bir ayda ilde güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaları açıkladı. Sakarya'nın her alanda güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma ekiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Doğan, suç ve suçlulara karşı yürütülen operasyonları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 01-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamaları aktaran Vali Rahmi Doğan, "3 bin 804 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 kilo 164 gram bonzai, 10 bin 580 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai, 1 kilo 56 gram kokain, 1 kilo 75 gram kök Hint keneviri, 5 kilo 381 gram esrar, 137 gram skunk, 556 adet uyuşturucu hap, 122 gram metamfetamin, 4 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 440 TL nakit para, 55 gram kenevir tohumu, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 169 bin 930 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 170 paket sigara, 204 adet elektronik sigara, 367 adet puro, 175 bin 820 adet dolu ve boş Makaron, 18 bin adet sigara filtresi, 1 adet makaron doldurma makinesi, bin 60 adet sigara yapım malzemesi, 10 kilogram açık tütün, 7 kilogram nargile tütünü, 4 bin 620 adet kaçak/sahte parfüm, 44 adet cep telefonu, 181 adet cep telefonu aksesuarı, 81 adet şişe alkol, 53 adet alkol yapım malzemesi, 30 adet kaçak kol saati, 5 adet alkol yapım maddesi, bin 256 adet kaçak/sahte gözlük, 214 litre kaçak/sahte alkol 45 litre etil/metil alkol 56 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet ruhsatsız tüfek, 29 adet kurusıkı tabanca, 892 adet değişik çap ve markalarda mühimmat, çalıntı; 2 oto, 5 motosiklet, 11 bisiklet ele geçirilmiştir" dedi.

"Kumardan 5 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış, 1 işyeri mühürlenmiştir"

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 20 şüphelinin yakalandığını belirten Vali Doğan, "Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 4 organizatöre, 335 yabancı uyruklu şahsa adli/idari işlem yapılmıştır. Kumar oynadığı tespit edilen 1 şahsa adli 4 şahsa idari işlem yapılmış ve 1 iş yeri mühürlenmiştir" diye konuştu.

"Toplam 111 milyon 825 bin 983 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir"

Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonla hakkında bilgiler veren Vali Doğan, "Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 807 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan bazılarının 5 yıl ile 20 yıl arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Yapılan trafik denetimlerinde; 217 bin 920 araç ve sürücü denetlenmiş, kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 36 bin 782 araca yasal işlem yapılmış, bin 722 araç trafikten men edilmiştir, 493 adet sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, dirift, ceza puanı aşımı gibi nedenlerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 223 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 612 araca, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 49, hatalı parktan 2 bin 315 araca cezai işlem uygulanmış, 115 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 111 milyon 825 bin 983 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; aranan şahısların yakalanmasına yönelik 587 şahsa UYAP sorgulaması ve 104 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapılmıştır. 30 adet deniz aracı kontrol edilmiştir. Yasa dışı faaliyetler icra eden 28 şahsa yasal işlem ve toplamda 107 Bin 999 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde kullanılan 2 bin metre uzatma ağı muhafaza altına alınmıştır" şeklinde konuştu. - SAKARYA