Kaynarca'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-014 karayolu Kayacık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ş. idaresindeki 06 PGK 81 plakalı otomobil ile M.A.D. yönetimindeki 41 ASZ 921 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. ve Ö.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kaza mahallinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
