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Sakarya'da Gürültü Sebebiyle Kavga: 2 Yaralı, 8 Gözaltı

Sakarya'da Gürültü Sebebiyle Kavga: 2 Yaralı, 8 Gözaltı
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Adapazarı'nda tekel bayisinde çıkan gürültü nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı. Yaralılardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü sebebiyle çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada iki kişi darp edilerek yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı. Yaralı olan şahıslardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi.

Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, tekel bayide bulunan iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada tekel bayide bulunan iki kişi darp edilerek yaralandı. Yaralananlardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kavgayı duyan grubun yakınları olay yerinde polise zorluk çıkarttı. Polis ekiplerinin güçlükle dağıttığı grupta 8 kişi gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken olay yerinde bir adet silah da bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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