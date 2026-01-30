Bakan Yerlikaya: 'Sakarya'da gemide fenalaşan vatandaşımız Sahil Güvenlik ekiplerimizce tahliye edildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sakarya'da gemide fenalaşan vatandaşımız Sahil Güvenlik ekiplerimizce tahliye edildi. Vatandaşımız, Sahil Güvenlik botu tarafından 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya açıklarındaki bir gemide fenalaşan vatandaşın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak tahliye edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Gemide fenalaşan vatandaşımız Sahil Güvenlik ekiplerimizce tahliye edildi. Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, 'Şampiyon Trabzon' adlı RO-RO gemisinde bir vatandaşımızın fenalaşarak tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarının alınması üzerine, bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-108) sevk edildi. Fenalaşan vatandaşımız, Sahil Güvenlik Botu tarafından sağlık personeli eşliğinde tahliye edilerek Karasu Limanı'nda bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" açıklamalarında bulundu. - ANKARA