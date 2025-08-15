Sakarya'da Feci Kaza: 1'i Ağır 8 Yaralı

Sakarya'da Feci Kaza: 1'i Ağır 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hendek ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, Hüseyinşeyh Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları'na ait 17. Şube Şefliği Hüseyinşeyh Bakımevi mevkiinde Ferhat Ç. kontrolündeki 54 KV 906 plakalı otomobil ile Muhammet B.A. idaresindeki 34 KES 18 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü Ferhat Ç. araçta sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkışan sürücü araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Ferhat Ç., C.Ç., D.Ç, C.Ç., M.Ö., Y.A., M.B.A. ve B.K. isimli 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle Düzce istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden açılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı

Küçük çocuğu uzman çavuş bu hale getirdi! Hemen gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.