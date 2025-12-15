Haberler

Yaya geçidine 20 metre mesafede kaza: 1 ölü

Yaya geçidine 20 metre mesafede kaza: 1 ölü
Güncelleme:
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu 70 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Kaza, üst geçide yakın bir noktada meydana geldi ve sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda üst geçide yaklaşık 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki adam, ehliyeti olmadığı öne sürülen sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Arifbey Mahallesi mevkii Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 20 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Şahin'e (70) ehliyeti olmadığı öne sürülen M.E.Y. (21) idaresindeki 34 CKF 642 plakalı Cıtroen marka otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. - SAKARYA

