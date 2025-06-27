Sakarya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Milyon TL Çalındı

Sakarya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Milyon TL Çalındı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı 7 milyon TL dolandırdı. Sakarya polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı.

SAKARYA (İHA) – Kendisini polis, savcı olarak tanıtma yöntemi ile Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ikamet eden bir vatandaşı yaklaşık 7 milyon TL dolandıran şahıslar, Sakarya polisinin operasyonu neticesinde İstanbul ve Antalya'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Yakalanan 5 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde ikamet eden bir vatandaş, kendisini polis/savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından yaklaşık 7 milyon TL dolandırıldı. Vatandaşın ihbarı üzerine Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yürütülen çalışma neticesinde dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.A. (23), B.A. (22), K.B. (40), B.T. (27) ve İ.E. (21) isimli 5 şahıs; İstanbul ve Antalya illerinde yapılan operasyonlar neticesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

İzmir'de de benzer yöntemler 3 milyon TL dolandırmışlar

Öte yandan, tutuklanan şahısların İzmir'de de Haziran ayı içerisinde benzer yöntemle yaklaşık değeri 3 milyon TL olan bir dolandırıcılık olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Dolandırılma anı kamerada

Ayrıca mağduriyet yaşayan vatandaşın bir kez pazar aracı ile bir kez ise çanta ile parayı dolandırıcıya getirdiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Parayı alan şüphelinin daha sonrasında bir araca binerek bölgeden uzaklaşması da kamera kayıtlarında görüldü. Şüphelinin kullandığı polis yelekleri ise dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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