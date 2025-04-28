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Sakarya'da Damat, Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü

Sakarya'da Damat, Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdü
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan kavgada damat Y.O.A., kendisine kurşun yağdıran kayınpederi Turhan Kılıçkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayda bir başka kişi de yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada damat, kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Küçücek Mahallesi'nde yaşanan olayda, Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, Kılıçkan, silahla kurşun yağdırdığı damadı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ayrıca kavgayı ayırmak isteyen K.G. isimli bir kişi de yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki yaralıyı da hastaneye sevk etti. Kılıçkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken kurşunların hedefi olan damadının ve K.G.'nin hastanedeki işlemleri devam ediyor. Jandarma ekipleri hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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