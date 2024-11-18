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Sakarya'da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde boş bir arazide bulunan erkek cesedi, yanında el yapımı otomatik tabancayla birlikte bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Sapanca Gölü'nü gören boş bir arazide başından vurulmuş şekilde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, çalışır haldeki 54 AFM 810 plakalı otomobilin önünde hareketsiz şekilde yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

OLAYIN İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Yapılan incelemede başından vurulmuş halde bulunan cesedin Volkan Çalışkan'a (40) ait olduğu belirlenirken yanında el yapımı otomatik tabanca bulundu. Yapılan inceleme sonrası Çalışkan'ın cenazesi otopsi merkezine sevk edildi. Konuya ilişkin incelemelerini sürdüren ekipler olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Sakarya'da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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