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Sakarya'da Baraka Yangını: Mahalle Sakinleri Alevlere Müdahale Etti

Sakarya'da Baraka Yangını: Mahalle Sakinleri Alevlere Müdahale Etti
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gece saatlerinde mutfak olarak kullanılan bir barakada meydana gelen yangında, bu sırada patlayan tüp alevlere neden oldu. Mahalle sakinleri yangına hortumlarla müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gece saatlerinde mutfak olarak kullanılan baraka alev topuna döndü. Yangını görerek bölgeye koşan mahalle sakinleri, alevlere hortumlar ile müdahale etti.

Yangın, gece saat 01.45 sıralarında Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. isimli vatandaşa ait mutfak olarak kullanılan barakada tüpün patlaması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sardı. Alev topuna dönen barakaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar hortumlar ile yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan barakadan geriye enkaz yığını kaldı.

Öte yandan, barakanın alev alev yandığı ve vatandaşların da yangına hortumlar ile müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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