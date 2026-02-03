Haberler

Telefonda başladı, sahilde bitti: Cinnet anlarında film gibi ikna operasyonu

Karasu ilçesinde 9 yaşındaki kızını göremediğini iddia eden M.G., sahilde kendini denize atma girişiminde bulundu. Esnaf odası başkanının ikna çalışmalarıyla kurtarılan şahıs, hastaneye sevk edildi. Yaşananlar bir aile dramını gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 9 yaşındaki kızını göremediğini öne süren bir şahıs cinnet getirdi. Telefonla başlayan ikna süreci, sahilde yüz yüze müdahaleyle son bulurken yaşananlar film sahnelerini aratmadı.

Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, M.G. isimli şahıs Karasu sahilinde 9 yaşındaki kızıyla görüşemediğini öne sürerek cinnet getirdi. İlçede Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı yapan Cihan Emre'yi arayan M.G., durumu anlatarak denize atlayacağını söyledi. Yapılan telefon görüşmesinde Cihan Emre, şahsı ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin ardından vakit kaybetmeden ofisinden ayrılan Emre, M.G.'nin bulunduğu sahile giderek ikna çabalarını yüz yüze sürdürdü. Sahilde yaşanan gergin anlar, uzun süren ikna girişimlerinin ardından yerini sakinliğe bıraktı ve şahıs kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, M.G.'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis eşliğinde hastaneye götürdü. Telefon konuşmaları, ofiste başlayan ikna süreci, sahile gidiş anları ve yüz yüze yapılan ikna çalışmalarında ortaya çıkan görüntüler film sahnelerini aratmadı.

"Bir aile dramına şahitlik ettik"

Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre, "Bugün, bir aile dramına şahitlik ettik. 45 yaşındaki M.G. isimli şahıs, 9 yaşındaki kızına bir not bırakıp kendini denize atacağını söyledi. Telefonla kendisini tuttum ve yaklaşık 4 kilometre mesafedeydim. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan hareket ettim ve arkadaşlarım da ekiplere haber verdi. Olay bölgesine gittiğimizde şahıs kendisine zarar vererek denize atmak istedi. Suya girdi, sudan çıkarttık. Aile dramına şahit olduk. Meselesinin 9 yaşındaki kızını görememek olduğunu, İstanbul'dan buraya geldiğini söyleyen kişiyi sağlık ekiplerine polis ekipleriyle teslim ederek hastaneye gönderdik. Ben de bu süreçten sonra kendisine yardımcı olacağımın sözünü verdim. Bu aile dramlarının yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
