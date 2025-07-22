Sakarya'da Araçta Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şahıs Gözaltına Alındı

Sakarya'da Araçta Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şahıs Gözaltına Alındı
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Anadolu Otoyolu Bekirpaşa Gişeleri'nde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan B.B.A. (23) ve A.K. (30) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 795 adet ecstasy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu Bekirpaşa Gişeleri'nde durdurulan bir araçta uyuşturucuyla yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyle yola çıkan bir aracı takibe aldı. Anadolu Otoyolu Bekirpaşa Gişeleri'nde durdurulan araçta bulunan B.B.A. (23) ve A.K. (30) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 795 adet extacy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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