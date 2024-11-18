Sakarya'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayıp Bulundu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde kayıplara karışan 86 yaşındaki Alzheimer hastası için ekipler ve mahalle halkı seferber oldu. İtfaiyenin K-9 köpeğine eşyası koklatılarak arama yapılan yaşlı adam, evlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir tarlanın ortasında bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazı için uyanan oğlu 86 yaşındaki Alzheimer hastası babası Celal Kara'yı evde bulamadı. İlk olarak mahalle halkı tarafından aranılan Kara bulunamadı. Daha sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve STK'lara bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Daha öncede kaybolduğu öğrenilen yaşlı adam için ekipler, son bulunduğu bölgede çalışmalara başladı. Kanal, menfez ve ağaçlık bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplere, itfaiye K-9 köpeği de eşlik etti. Yaşlı adam, evinin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında bulunan bir tarlanın ortasında torunu tarafından bulundu.

"Daha önce de bu şekilde kaybolmuştu"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adamın yakınları büyük sevinç yaşarken torunu Burak Özkocacık, "Alzheimer hastası zaten dedem, bilinç yok yerinde. Nereye, ne gaye ile çıktığını bilmiyoruz. Evimizden yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta tarlanın ortasında bulundu. Çok şükür sağlık durumu genel olarak iyi. Daha önce de bu şekilde kaybolmuştu ve bulunduğu bölgelerde ilk olarak ekipler arama çalışması gerçekleştirdi. Geniş bir arazi olduğu için çokta kolay olmadı. Gece 03.30 ile 07.30 aralarında evden çıktığını düşünüyoruz. Gece 03.30 gibi yatırıyorlar, uyuduktan sonra diğer ev halkı da uyuyor. Sabah namazına kalkan oğlu, babasının yerinde olmadığını görüyor. Öncesinde mahalle halkı ve muhtara haber verildi. Muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz, bulunması için çok çaba harcadı. Öncesinde mahalle halkı arıyor ve bulunamayınca konu jandarmaya aktarıldı. Daha sonrasında AFAD, itfaiye ve STK'lar destek verdi. Tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Ekiplerimizin araması öğlen saat 12.00 gibi başladı ve yaklaşık 3 buçuk saat sonra neticelendi" dedi. - SAKARYA