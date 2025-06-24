Sakarya'da Aile İçi Tartışma Cinayete Dönüştü

Sakarya'da Aile İçi Tartışma Cinayete Dönüştü
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde yaşanan cinayette, Ali Dursun'un eşinin kardeşinin oğlu tarafından kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan zanlı E.D., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde gerçekleşen cinayetin detayları kan dondurdu. Hayatını kaybeden adamın, aile içi şiddet tartışması sonrası, eşinin kardeşinin oğlu tarafından kurşun yağdırılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Dursun (50) kamyonetiyle hastaneye geldiği sırada, 24 yaşındaki eşinin kardeşinin oğlu E.D. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D., aracına binen Dursun'a kurşun yağdırdı. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kan donduran detaylar

Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. İddiaya göre Ali Dursun, olaydan kısa süre önce eşi ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun'un eşi ve kayınvalidesini darp ettiği ileri sürüldü. Ali Dursun ve E.D.'nin bu sebeple hastanede olduğu ve aralarındaki tartışmanın da aile içinde yaşanan olaydan çıktığı iddia edildi.

Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli E.D., gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen E.D., buradaki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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