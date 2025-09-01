Sakarya'da Ağaç Yangını Trafiği Değiştirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunun yanındaki ağaçlar alev topuna döndü. Geri dönüşüm tesisine yakın bir bölgede çıkan ve paniğe de sebep olan yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin yükseldiği esnada yol geçici bir süre trafiğe kapatıldı.

Yangın, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu, yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi mevkiinde bulunan geri dönüşüm tesisinin önünde bulunan çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede çam ağaçları adeta alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliğine ait ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle D-650 kara yolu Sakarya istikameti geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Adrese ulaşan ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ulaşıma kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından tekrar açıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA