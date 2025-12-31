Haberler

Fındıkla kamufle edilen tırdan 30 milyonluk kaçak makaron çıktı: 4 gözaltı

Fındıkla kamufle edilen tırdan 30 milyonluk kaçak makaron çıktı: 4 gözaltı
Adana'dan Sakarya'ya giden bir tırda yapılan aramada, fındıkla kamufle edilen 7 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.

Fındıkla kamufle edilmeye çalışan dorseden gümrüklenmiş piyasa değeri 30 milyon lira olan 7 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Adana'dan Sakarya'ya gelen tır, polis ekiplerince yakalanırken sürücü ve olayı organize eden 3 kişi gözaltına alındı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Adana'dan Sakarya'ya dolu makaron getireceği bilgisi üzerine M.Ö. isimli şahsın sevk ve idaresindeki tır Hendek ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, gümrüklenmiş piyasa değeri 30 milyon lira olan 7 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, bahse konu dolu makaronların şehre getirilmesini organize eden F.F., A.F. ve T.D. isimli şahısların Hendek ilçesinde bulunan ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 10 bin adet boş, 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. - SAKARYA

