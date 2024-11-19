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Sakarya'da 24 yaşındaki genç çocuk parkında başından vurulmuş halde ölü bulundu

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde 24 yaşındaki Kadir Mutlu, çocuk parkında tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 24 yaşındaki bir genç, çocuk parkında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4035. Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan silah sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİN HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından ölen şahsın 24 yaşındaki Kadir Mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu'nun yanında bulunan tabanca ise incelemeye alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Mutlu'nun evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Sakarya'da 24 yaşındaki genç çocuk parkında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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