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Sakarya Akyazı'da traktörle römork arasında giden 56 yaşındaki kişi düşerek öldü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan 56 yaşındaki kişi dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan 56 yaşındaki şahıs düşerek hayatını kaybetti.

Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.T. (66) yönetimindeki traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan Rafet Temiz (56), dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Rafet Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Temiz'in cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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