Sakarya Akyazı'da Fatih Kurt 5 bıçak darbesiyle öldürüldü, anlar kameraya yansıdı

Sakarya'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatih Kurt'un cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kurt'un, ailesinin iddiasına göre; "Senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor" demesi üzerine hedef alındığı öne sürülürken, görüntülerde Kurt'un kaçmaya çalıştığı, bir kadın tarafından yere düşürüldüğü ve yerdeyken defalarca bıçaklandığı anlar yer aldı.

Olay, 27 Nisan'da Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Singapur Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kurt ile F.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maktul Fatih Kurt'un aracıyla olay yerine gelmesi ve P.Ş. isimli kadının evden çıkarak Kurt'un aracının kapısını açmaya çalışması yer alıyor. Ardından evde bulunan diğer şahısların dışarı çıktığı, Kurt'un kaçmaya çalıştığı, P.Ş.'nin Kurt'u tutarak yere düşürdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında F.Ş. isimli şahsın yerde yatan Fatih Kurt'a defalarca bıçakla saldırdığı, diğer şahısların ise Kurt'un başında bekleyerek hakaretlerde bulunduğu anlar yer alıyor.

"Abimi tuzağa çektiler"

Cinayetle ilgili adli süreç devam ederken, hayatını kaybeden Fatih Kurt'un kardeşleri olayın arka planını ve güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan dehşet anlarını anlattı. Ağabeyinin planlı cinayete kurban gittiğini öne süren maktulün kardeşi Sevgi Tavşan, "Ağabeyimi tuzağa çektiler. Savcılığa bir ses kaydı teslim edilmiş. Olayı gerçekleştiren kardeşlerin en küçüğü kendisini temize çıkartmak için ses kaydı almış. Ses kaydında sanık, 'İyi yaptım. Bıçağı gırtlağına dayadım, ölmezse tekrar öldüreceğim ondan sonra içeri gireceğim' diyor, küfür ediyor ve gülüyor. Sanki bir can alınmamış gibi. Orada ağabeyimi yaralayıp yere bırakmışlar, içeriye dedikodu yapmaya gitmişler. Muhabbetlerini yapıp, gülüp konuşup tekrardan abimi dövmeye gidiyorlar. Sanıkların en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Abimi önce arabada, ardından yerde 4 kere daha bıçaklaması planlı projeli bir şey" dedi.

"'Senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor' dediği için benim ağabeyimin canını aldılar"

Olay nedeniyle ailece zor günler geçirdiklerini belirten Tavşan, "Biz 4 aydan beridir kendimizde değiliz. Gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Ben abimin görüntülerini izleyemiyorum. Sadece o ses kaydını biraz dinleyebildim. Psikolojim daha kötü bozuldu. Ferhat'a; 'Senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor' dediği için abimin canını aldılar. Bunu zaten ailesi biliyor, benim abim bilince mi sıkıntı oldu veya söyleyince mi zoruna gitti. Söylemiş olsa bile canını alması gerekmiyor" diye konuştu.

"Yerdeyken bıçaklıyor, yetmiyor kafasına tekme atıyorlar"

Maktulün diğer kardeşi Emel Çakır ise olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına dikkat çekerek, "Hep beraber peşine koşuyorlar, o canının acısı ile kaçmaya çalışırken P., abimi arkadan tutup düşürüyor. Abimi yerdeyken bıçaklıyor, yetmiyor kafasına tekme atıyorlar. Hiçbir insan, hiçbir canlı bu şekilde bir ölümü hak etmiyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. P'nin de ceza almasını istiyorum. Çünkü benim ağabeyimin ölüm sebebi en başta P. Ferhat abimi öldürmüş olabilir ama P., Fatih'i yere düşürmeseydi, o kapıyı zorlamasaydı abim bugün hayatta olacaktı" şeklinde konuştu.

"Ambulansı arayın dediğinde 'gebermezsen şimdi ben seni geberteceğim' dediler"

Abisinin canice öldürüldüğünü söyleyen Çakır, "Yere düşen savunmasız yatan bir adamı nasıl hala bıçaklayıp tekmelersin? Orada da bir kadın gelip diyor ki 'namusumuza leke sürersen işte böyle geberirsin' diyor. Orada hayvan yatsa o şekilde müdahale etmeye hakkın yok. Görüntülerde gözüküyor, P. ağabeyimin başında duruyor. 'Ruh hastası psikopat' diyor. 'Ambulansı arayın' diyor abim ama onlar, 'Ölsün öyle arayalım ambulansı' dediler. Abim ambulans isteyince, P.; 'Kes, gebermezsen şimdi, ben seni geberteceğim' diyor. Şu an sadece F.Ş. tutuklu, diğer şahıslarında tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı