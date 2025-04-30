İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Sahte Rapor Operasyonunda Gözaltı Sayısı 35'e Ulaştı

Sahte Rapor Operasyonunda Gözaltı Sayısı 35'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da sahte sağlık raporu temin eden şebekeye yönelik operasyonda toplam gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Operasyonda dijital materyal, sahte belgeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Sahte rapor operasyonunda gözaltı sayısı 35'e yükseldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da sahte sağlık raporu temin eden şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince savcılık koordinesinde askerlik çağındaki sağlıklı kişilerin yerine, "joker" olarak adlandırılan engelli ve ağır sağlık sorunu olan şahıslar muayene ettirilerek "askerlik yapamaz" raporu alınmasına yönelik dün 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk etapta 30 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 35'e çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte rapor evrakı ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Aralarında "joker" olarak kullanılan 11 kişinin de bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.