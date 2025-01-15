Sahte Pasaport Şebekesine Operasyon: 9 Gözaltı

Sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye'de kaçak olarak bulunan ve yurt dışına illegal yollarla çıkmış veya firari konumdaki şahısların bulundukları ülkede kullanmaları için hediyelik eşya kutusunda gizlenmiş halde kargo yoluyla yurt dışına her neviden sahte belge gönderimi yaptığını tespit etti.

MİT ve emniyet ekiplerince 2-6 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalarda İstanbul Esenyurt'taki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kargo gönderimi için bekletilen hediyelik eşya kutusunda zulalanmış halde sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, pasaport ele geçirildi. Ayrıca, sahte belgelerin gönderimini yaptığı tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte belgelerin yapıldığı yerlere eş zamanlı operasyon

Ekipler ele geçirilen sahte belgelerin üretiminin yapıldığı Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli yakalanırken, bin 150 adet pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makinaları, laminasyon makineleri, kart basım makinaları, mor ışık cihazları, yazıcılar, bilgisayarlar, nfc cihazları, kart okuma cihazları, tarayıcılar, pasaport ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise serbest bırakıldı. Şahısların sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi. - İSTANBUL