Sahte Kimlikle Yakalanan Hükümlü, Bilecik'te Tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekiplerce kentte yapılan denetimlerde GBT sorgusu sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahısı detayla inceleme yaptılar. Yapılan incelemelerde şahsın sahte kimlik taşıdığı ve kendisinin Denizli Asliye Ceza İlamat Masasınca, 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs hakkında; 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK