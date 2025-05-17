Sahte Kamu Görevlisi İzmir'de Tutuklandı

Sahte Kamu Görevlisi İzmir'de Tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Ulvi Üstün, arabasının tamiri için esnaftan indirim istemesi sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Telefonundaki silah ve telsiz ile çekildiği fotoğrafları sanayi sitesindeki esnafa göstererek tamir ettirdiği arabasının fiyatında indirim isteyen 'sahte kamu görevlisi' Ulvi Üstün (32), tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan sanayi sitesine gelerek kendisini esnafa kamu görevlisi olarak tanıtan şahıs, tamir ettirdiği aracının ödemesinde indirim istedi. Yaşanan bu durumdan şüphelenen bölge esnafı, polise ihbarda bulundu. Bu olay üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphelinin 32 yaşındaki Ulvi Üstün olduğunu belirledi. Üstün'ün sanayi esnafına silah ve telsizle çekilmiş fotoğraflarını gösterdiği ve kendisini kamu görevlisi gibi gösterdiği ifade edildi. Daha sonra da 32 yaşındaki 'sahte kamu görevlisi'nin aracını tamir ettirdiği ve ödemesinde ise indirim istediği belirtildi.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Dün yakalanarak gözaltına alınan Üstün, verdiği ifadesinde kamu görevlisi olmadığını dile getirdi. Olayla ilgili Bornova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ulvi Üstün'ün Kemalpaşa ilçesindeki evinde arama kararı çıkartıldı. Daha sonra adrese giden polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda seri numarası silinmiş 1 tabanca ile 5 mermi ve 2 telsiz ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ulvi Üstün, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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