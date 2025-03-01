Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Geri adım atmıyor! Zelenskiy'den Trump'a rest
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Sahte Kalaşnikof ile Akaryakıt İstasyonu Soyan Şahıs Tutuklandı

Sahte Kalaşnikof ile Akaryakıt İstasyonu Soyan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da sahte kalaşnikof ile akaryakıt istasyonunu soyan E.S. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, Dinar ilçesindeki bir istasyonda meydana geldi. E.S., soyduğu paralarla evinde yakalanırken, emniyette pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'da sahte kalaşnikof ile girdiği akaryakıt istasyonunu soyan ve polis tarafından yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabaha karşı akaryakıt istasyonuna elinde kalaşnikof diye tabir edilen sahte AK-47 tüfekle gelen şahıs, N.E. isimli kadının bulunduğu istasyonun marketini soyarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgeye gelerek detaylı inceleme yaptı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin kimliğinin E.S. olduğunu belirledi. Ardından ekipler şüpheliyi evinde soygunda çaldığı paralar ile yakalayarak gözaltına aldı. Olaydan 8 saat sonra yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyetteki ifadesinde ise 'şeytana uydum' diyerek pişmanlığını dile getirdiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Videosu olmasa inanmayacağınız bir olay daha
img

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
img

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

ATM'den para çekemeyebilirsiniz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.